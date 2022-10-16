U23世界盃棒球賽16日進行「台日大戰」，中華隊靠著曾頌恩單場雙安貢獻2打點，投手群林振瑋、莊昕諺、莊陳仲敖聯手壓制日本隊打線，終場以3比1拿下預賽3連勝、暫居A組第一，晉級超級循環賽機會濃。

中華隊前2戰分別擊敗哥倫比亞、德國隊，今天碰上同樣尚未吞敗的日本隊，推出陣中「巨投」林振瑋先發。首局中華隊靠著日本隊投手、守備不穩之際先馳得點，曾頌恩再補上二壘安打再下一城，中華隊取得2比0領先。

2局下林振瑋發生傳球失誤讓打者一口氣站上二壘，2出局後被日本隊第9棒大西蓮敲安打失掉1分，總計他先發3局投出3次三振、被敲4支安打，失1分非責失，根據球場大螢幕顯示他飆出生涯最速的159公里，場邊球探則是有測到160公里「火球」。

中華隊在首局攻下2分後，打線就遭到日本隊投手群壓制，一度是15上15下的情況，直到6局上1出局曾宸佐敲安才打出本場第2支安打，中華隊靠著曾宸佐、李亦崴、曾頌恩連續3支安打再添1分保險分。