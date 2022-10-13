中華隊預賽首戰靠著對手全場發生7次失誤「送禮」，加上紀慶然關鍵代打打破平手局面，助隊以6比3擊敗上屆季軍的哥倫比亞，拿下本屆U23世界盃預賽首勝。

紀慶然在集訓最後階段的熱身賽陷入低潮，主因是「想太多」，今天開幕戰並未被排進先發，但他在關鍵時刻代打建功，「當然很開心，教練團提醒哥國第3任投手以直球為主，所以我就積極進攻，直球來就打，也謝謝教練團給機會。」

紀慶然表示，在集訓最後階段的熱身賽時，自己有些「想太多」，「那時候有幾顆沒打好，結果越想越多就就開始走不出來，打擊狀況也掉下來。」這支安打也讓他找回些許信心，也算是開啟了「開關」，「狀況要變好就是要先打出來一點，然後慢慢累積才能越來越好。」

今天開幕戰爸爸也有到天母棒球場看球，能夠在家人面前為球隊建功，他也十分開心，「因為爸爸從小到大是最希望我打好的，今天就是盡力幫助球隊拿出最好表現。」