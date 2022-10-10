今天是10月10日國慶日，國民黨新竹市長參選人林耕仁一早到華夏新城與民眾一同參加升旗典禮，他針對新竹棒球場的問題表示，球場改善雖已做了很多工作，但是，耐候鋼的樓梯卻一直沒有去檢討改進，若是現在的市府不做，就讓林耕仁來做。

林耕仁今天上午在市議員鍾淑英的陪同下，與民眾一同參加升旗典禮，現場齊聲唱國歌、一起向國家祝賀生日快樂，氣氛非常愉悅且高昂。

林耕仁表示，每年國慶日，他都會到華夏金城參加國慶升旗典禮，看到國旗升起、全體民眾共襄盛舉，眼神充滿堅定的信念，祝福中華民國生日快樂，也希望未來政府要多放心思照顧人民、讓經濟越來越好，人民可以過上安居樂業的好日子，這是市民之福，也是他參選新竹市長最大的目標。

隨後林耕仁也參加席中央媽祖祝壽大典暨媽祖情義剪祈福，為新竹市民祈福，保佑台灣國泰民安。

針對新竹棒球場的問題改善，林耕仁說，大門前樓梯的耐候鋼問題，從一開始的7月份市政考察，就不斷被提出來，不諱言，市府針對新竹棒球場的問題改善也做了很多工作，但是，耐候鋼的樓梯卻一直沒有去檢討改進。

此問題若不改善，球賽開打時觀眾湧入，很容易讓球迷的衣服沾到鐵鏽，棒球場後續的改善狀況，耐候鋼的樓梯務必要做處理。他強調，若是現在的市府不做，就讓林耕仁來做，「把缺失改進、把弊端查出」，還給市民和球迷符合高標準的新竹棒球場。