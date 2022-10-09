國慶連假第2天，國民黨新竹市長參選人林耕仁9日參加敬老活動，針對台中市長盧秀燕昨為他站台，今又和高虹安合體，林耕仁表示，盧秀燕已說唯一支持林耕仁，台中市政府也澄清是接待立委行程，他也感謝盧秀燕對他的肯定。

林耕仁9日依舊馬不停蹄勤跑基層，參加新竹市松福長青會的會員大會暨重陽敬老活動，與長者共度連假。林耕仁說，友善長者是城市進步的指標，他也提出各項政見，包含敬老卡擴大使用在客運、台鐵和支付看診部分負擔、續發老人福利金、提高重陽敬老金至3000元，設立長青學苑香山分部等，希望長者在竹市生活更舒適便利。

針對盧秀燕昨為他站台，今天卻和高虹安合體，林耕仁強調，盧秀燕昨天已說唯一支持林耕仁，也說林耕仁是最愛新竹、最守護新竹市民的人，且台中市政府也澄清，今天是接待高虹安的立委行程。他也要再次感謝盧秀燕對他的肯定，也會持續務實努力做事，爭取市民認同。