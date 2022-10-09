根據澎湃新聞引述大陸中央紀委國家監委指出，從「十九大」以來，截至2022年8月底，全大陸紀檢監察機關共查處形式主義、官僚主義問題27.3萬個，批評教育幫助和處理41萬人，其中給予黨紀政務處分24.3萬人。

整治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，持續為基層減負，是以習近平同志為核心的黨中央作出的決策部署。黨的十九大以來，建立中央層面專項工作機制，每年年初作出部署、年底聽取彙報，一年接著一年抓，持續鞏固拓展，充分彰顯了黨中央馳而不息推進作風建設的決心意志和對基層幹部群眾的關心關懷。

從2020年1月，大陸中央紀委國家監委在公佈的全國查處違反中央八項規定精神問題統計表中增加查處形式主義、官僚主義問題數據，並將給基層造成嚴重負擔的形式主義、官僚主義問題納入其中，堅決整治在貫徹落實中重形式、輕實效，做選擇、打折扣，脫離實際、作風飄浮等問題。

針對文山會海、督查檢查考核過多過頻等加重基層負擔的老問題，加強監督、持續糾治，注意防治「紅頭（文件）變白頭」、同一內容視訊會議層層套開等隱形變異行為。注意發現政務APP和微信工作群過多過濫、強制打卡、硬性攤派等互聯網技術發展下「指尖上的形式主義」等表現，指導推動各級紀檢監察機關加強研判、嚴肅處理、通報曝光，以點帶面、強化震懾。

大陸中央紀委國家監委文中指出，基層減負只有進行時、沒有完成時。各級紀檢監察機關要準確把握新形勢下反「四風」的規律特點和工作要求，乘勢而上、再接再厲，繼續在常和長、嚴和實、深和細上下功夫，管出習慣、抓出成效，化風成俗。不斷健全基層減負的長效機制，強化並充分發揮常態化整治工作合力，讓減負成果更好惠及廣大基層幹部和人民群眾。