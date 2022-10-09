民眾黨桃園市長參選人賴香伶競選行動辦公室「桃園快衝車」清廉號今下午啟動。（賴香伶競選辦公室提供）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶競選行動辦公室「桃園快衝車」清廉號今下午在黨主席柯文哲開箱下啟動，賴香伶秉棄成立傳統大型競選總部的方式，用退役的救護車改裝，開到桃園各角落主動與市民接觸。她說，這輛車就是街邊市政府、就是街邊市議會，直接為市民服務解決問題。

除了柯文哲之外，立委張其祿、蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功、蘆竹區議員參選人黃國晏、復興區區民代表參選人劉光榮一起參加桃園快衝車啟動儀式。賴香伶說明，這行動競選辦公室是由一台退役救護車改裝的行動專車，這段時間了解桃園市政問題後認為清廉快充、桃園要衝，所以取名為清廉號，這「桃園快衝車」會到13區巡迴入駐。

賴香伶說，車上有網路和電視螢幕可以透過影像作政見發表，也可以連線處理一些議題，最重要的是有行動辦公桌，這裡就是街邊市政府、街邊市議會，市民朋友有任何問題都可以跟她和議員參選人直接交流，他們可以直接為市民服務、直接為市民改善問題，甚至需要修改法律的都可以在這裡完成，現在募集好友中希望市民朋友們可以加入。

賴香伶表示，大家都看到最近藍綠兩黨競選總部成立都在比來了幾萬人，民眾黨成立3年不敢說人很多，但在網路上關心民眾黨的人很多，所以突發奇招，用行動競選辦公室的方式來接觸鄉親和好朋友。她說，選舉不是要花大錢，只要能為市民解決問題，這個是最簡單最直接的方法，大家參選都希望有更多人聽到政見，知道參選人的想法，現在大家都是透過看板廣告等傳統方式做宣傳，香伶到桃園時間不長知名度也沒有很多，與其成立競選總部請大來還不如直接開著快衝車走到各個角落去。

柯文哲則表示，民眾黨做一個小黨不像其他兩黨花很多錢到各地設總部，所以當時賴香伶說可不可以不設固定的總部，設行動總部，聽起來好像比較省錢，當然可以而且有創意，所以一樣很期待行動總部的成立。