桃園市長之戰針對造勢活動是否動員遊覽車，成為藍綠參選人話題之一。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政8日晚間與議長邱奕勝共同舉辦南區競選總部成立大會，遭爆料也動員遊覽車讓民眾參加，對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬酸，之前國民黨撿到槍說他舉辦造勢動員遊覽車是賄選還去提告，呼籲國民黨別為了選舉雙重標準。

鄭運鵬說，不只是桃園，台灣各地的造勢晚會活動為了避免民眾交通上不方便或造成交通的困擾，大家都會用遊覽車，所以是法律上允許的，之前國民黨和張善政陣營很莫名其妙，以為看到一個動員規範以為是撿到槍，說民進黨動員遊覽車還去提告賄選，這是不了解地方選舉和地方生態，結果國民黨遊覽車更多，載來的民眾更多，自己也不會質疑他們是賄選，但是可見得國民黨這些人，就是會為了選舉雙重標準、為了選舉無中生有，這就覺得非常遺憾。

張善政對此則回應批評，這是鄭運鵬在轉移焦點，重點是民進黨自己動員遊覽車的時候有補貼經費，對手自己補貼經費，就以為別人都跟他用一樣的手段，而國民黨並不是這樣。