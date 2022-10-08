朱立倫首先上場為賴峰偉夫婦披上競選綵帶，並致贈國民黨的戰旗給賴峰偉，希望賴這次能順利競選連任。（張茂雄攝）

馬公市信義路國民黨澎湖縣黨部的會場，湧入大約3500位支持的群眾，這是澎湖年底九合一選舉的候選人中，造勢動員最成功的一場活動。（張茂雄攝）

賴峰偉左批陳光復4年縣長任內缺乏實質治理成績，只會開社會福利的空頭支票，右批葉竹林8年市長任內毫無建樹，連個蚵殼的清理工作都做不好。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉競選總部8日成立，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫跨海表達力挺立場，賴峰偉致詞時左批陳光復4年縣長任內缺乏實質治理成績，只會開社會福利的空頭支票，右批葉竹林8年市長任內毫無建樹，連個蚵殼的清理工作都做不好，而總部成立大會上出現一嘉賓陳毓仁（陳雙全兒子），他將擔任賴峰偉青年後援會的總會長，展現國民黨團結的氣勢。

馬公市信義路國民黨澎湖縣黨部的會場，湧入大約3500位支持的群眾，這是澎湖年底九合一選舉的候選人中，造勢動員最成功的一場活動，許多利用雙十連假從七美、望安搭船趕到的鄉親，一大早就進入會場等待，遠道而來的馬英九、朱立倫等人，則在接近10點時抵達現場，先舉行競選總部揭牌儀式，隨後緩緩穿越支持的群眾，掀起成立大會的高潮。

朱立倫首先上場為賴峰偉夫婦披上競選綵帶，並致贈國民黨的戰旗給賴峰偉，希望賴這次能順利競選連任，同時國民黨提名的鄉市長、縣議員、代表、村里長都能當選，揮出漂亮的全壘打。朱立倫現場也鄭重介紹一位嘉賓，就是初選時賴峰偉對手陳雙全兒子陳毓仁，同時宣布陳毓仁將擔任賴峰偉青年後援會的總會長，希望大家齊心努力、團結一致打贏這場選戰。

隨後馬英九上台致贈好彩頭給賴峰偉，馬英九向在場的群眾表示，前幾天蔡英文來澎湖說賴峰偉不會做事，事實上賴這4年向中央爭取到50億的建設經費，而陳光復之前一任只爭取到20億，誰會做事、有能力當澎湖的縣長非常明顯。

賴峰偉最後上台表示，這幾年民進黨政府施政荒腔走板，民生經濟缺電缺工缺料，萬物齊漲，防疫缺口罩、缺快篩、缺疫苗，兩岸局勢緊張，台灣被推向戰爭邊緣，如今，我們美麗的家鄉澎湖也被民進黨視為囊中之物，一心只想「光復」澎湖。

賴峰偉話題一轉砲轟，民進黨提名的澎湖縣長候選人對建設鄉里毫無興趣，對澎湖長遠發展毫無願景，卻大肆揮霍納稅人血汗錢開福利支票、發紅包，自恃可以用鈔票換取澎湖。而另一位候選人葉竹林，他在8年市長任內不但毫無建樹，還連蚵殼的清理都做不好，希望鄉親能睜亮眼睛，選出肯做事的賴峰偉。