代表「台灣人民共產黨」參選台北市大安、文山區市議員的鄭建炘，涉嫌以發放「走路工」方式從事賄選，違反《公職人員選舉罷免法》。台北地檢署7日指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索，約談鄭男7人到案，檢方訊後8日凌晨諭知鄭男及林姓樁腳2人各以10萬交保，並限制出境、出海。檢調將深入了解鄭的賄選資金來源，是否與大陸有關。

至於其餘5名被告則分別以1至3萬元交保，或限制住居後請回。

本案是台北地檢署在今年九合一選舉首度查獲賄選案件，也是檢調查獲台北市首起賄選案。