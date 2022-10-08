雙十國慶日將到來，前總統馬英九請蔡英文總統不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作國慶英文名稱。台北市長柯文哲也稱，中華民國還是人民的最大公約數。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天指出，希望在這天朝野都能夠凝聚共識，不要有任何的政治算計，「我愛中華民國，我愛台灣」。

蔣萬安今天上午出席北市議員闕枚莎競總成立大會，他指出，10月10日是中華民國的國慶，也是中華民國在台灣締造經濟奇蹟，民主成果的見證，誠摯祝福中華民國生日快樂，也希望在這天朝野都能夠凝聚共識，不要有任何的政治算計，「我愛中華民國，我愛台灣。」

特斯拉創辦人馬斯克近日接受訪提議，為防止衝突要把台灣變成「中國一個特別行政區」，蔣萬安則說，中華民國是主權獨立的國家，「我們要捍衛中華民國、保衛台灣，我愛中華民國，我愛台灣」。

另外，行政院長蘇貞昌仍稱確診者不能投票，蔣萬安指出，防疫政策現在都逐步朝向開放，相關政策也應該適時跟上，且要調整，行政院、中選會應該要有更周延考量，並提出相關配套措施。