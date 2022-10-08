台北市長選舉辯論將於11月5日登場，民進黨台北市長參選人陳時中7日受訪時表示，目前整體選風走向負面，這不是民主之福，能夠有好的辯論，把選舉導向正向，辯論是很有幫助的。對此，國民黨台北市議員李柏毅直呼「我有沒有聽錯」，他痛批現在台北市選舉能選到這麼下流、沒水準，不都是綠營側翼包括陳時中造成的。

李柏毅7日在政論節目《少康戰情室》表示，對於陳時中說期待辦辯論會，因為要扭轉負面選風這段話，非常不能理解跟接受，現在台北市長選舉能選得如此下流、沒有水準，就是綠營側翼以及陳時中造成的，「現在跟我講辦辯論會可以扭轉負面選風，你敢講我不敢聽」。他認為，如果陳時中和團隊希望能改變這種負面、下流的選舉，應該直接要求綠色側翼或綠色媒體人不要亂講話。

此外，李柏毅提及陳時中臨場反應差，因陳之前到龍山寺參拜、遇民眾抗議被拖走時，反應竟是眼睜睜看著民眾被拖走，完全沒有做任何制止，如有自覺或有政治SENSE，應該馬上要停止這個事情，代表你是能夠愛護、體諒民眾的感覺，但陳卻傻傻看民眾被拖走，完全不曉得該怎麼處理。李認為，若無黨籍台北市長參選人黃珊珊或國民黨台北市長參選人蔣萬安在辯論會上，提出針對疫苗或跟根據高端的議題攻陳，陳一定會當場呆住，並會答出令人啼笑皆非的答案。他諷刺表示，陳時中辯論完後民調一定會大幅上升，不過是逆向的上升。