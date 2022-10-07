國民黨立委賴士葆。（資料照片）

環南市場自治會長林勝東日前回憶「萬華破口說」，林勝東痛斥「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中昨表示「有痛跟我講」！對此，國民黨立委賴士葆讓陳時中了解過去曾經刺痛台灣人多少地方！

賴士葆舉例，萊豬進口是全民的痛，陳時中說「沒強拿肉灌大家嘴巴」、「不直接標示有無萊劑避免違反不歧視原則」、「健康不能換但台灣必須和國際接軌」、「瘦肉精確實不太好但現在萊克多巴胺相對是好的」等等這些字字句句都刺痛台灣人的心。

賴士葆也直言，陳時中的記憶好像都停留在疫情平緩的時候，他說的「世界怎麼跟得上台灣？」全然忘記：小明父母跪求讓孩子回家的痛、確診死亡要在24小時內火化的家屬之痛、醫學界痛心目睹為護航高端政治力黑手介入科學研究的亂象、因為指揮中心沒有超前部署以至於缺口罩、疫苗、快篩、口服藥物是全民之痛，還有太多痛無法一一細數。

賴士葆痛批，現在要選票，大家相信陳時中是誠心地說出：「痛可以跟我講，大家一起把事情做好。」但是時過境遷，很多事情回不去，傷害已經造成，「仇恨值就是這樣累積的」。