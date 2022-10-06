棄保不成？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，選情低迷到被不少人認為已提前出局。陳時中近日改口說「不抗中，抗共保台」，今(6日)被前立委郭正亮在《新聞大白話》節目中揶揄，只是為了消除「抗阿中，保台灣」的網路口號印象。至於「棄陳保黃」，由於民進黨與台北市長柯文哲已經決裂，為了阻絕柯文哲2024選總統的聲勢，綠營不但要用力打高虹安，也不會棄陳時中保黃珊珊。

「妳把陳時中的層次看太高了啦！」郭正亮回應主持人錢子的提問表示，他哪裡是在玩弄什麼中國跟共產黨，因為「抗中」會讓人家理解成抗陳時中、抗阿中啦，因為有很多媒體人就這樣在傳，所以陳時中聽到就快昏倒了，事實上網路上很多人把它說成「抗阿中，保台灣」。

郭正亮指出，陳時中這個邏輯很奇怪，為什麼(國境解封)陸港澳要把它排除呢？陸港澳民眾來台灣又不是共產黨，不是一般民眾嗎？不是要救台灣的內需經濟嗎？那你陳時中為什麼要反對陸港澳的人進來呢？所以說你講什麼，人家都記在心裡，那柯P講那個雙城論壇，你怎麼說的？

「跟流氓奉茶，不是嗎？」郭正亮強調，陳時中就是一個意識型態很強的人，所以你扯這個(不是抗中)，沒人要相信。他扯這個主要的原因就是，網路上到處都是「抗阿中，保台灣」，他要消掉這個口號，讓這句話不要再出現在宣傳的文字上。錢子問，所以他不是要把中國共產黨跟大陸人民做切割？郭正亮：「不是啦！沒有啦，他哪有想那麼多？」

郭正亮認為，要「棄陳保黃」是不太可能的，這有幾個原因，上次2018是跟公投一起投票，所以投到4點的時候很多人還沒投，可是姚文智已經有人開始開票了，有人看到姚文智怎麼票那麼少？就趕快打電話叫裡面的人不要投給姚文智，最後輸贏只有3千票，那個影響的就有幾千票。2018民進黨還沒有跟柯文哲決裂到那種程度，還有其他縣市不是三腳督，有一些縣市人家就會想說不要得罪柯粉，不要說絕對沒有合作的空間。

「就想說跟柯文哲做個朋友，不然很多縣市連柯粉一起得罪那怎麼辦？」郭正亮說，今年跟柯文哲是完全決(裂)了，要叫民進黨去支持黃珊珊，這難度很高。而且民進黨拚命在打柯文哲，不然幹嘛打高虹安？就是要阻絕柯文哲最可能的據點，因為高虹安最有可能當選，就要讓你柯文哲明年連這個舞台都沒有。民進黨的策略就是把黃珊珊跟柯文哲打在一起，所以不太可能棄陳保黃。