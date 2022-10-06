【全程字幕】護航林智堅是否對余正煌說抱歉？ 陳明通：陳局長不回答陳教授問題 @中時新聞網 ​

金句連發！國安局長陳明通今(6日)赴立法院報告並備詢，國民黨立委馬文君質詢時問，要不要對余正煌說抱歉？陳明通回應「由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」，引發熱議。媒體人黃揚明則指出陳明通的另一句答詢「據了解，陳教授在日前在律師陪同下向台大社科院調查小組做出完整說明....」，讓他傻眼直呼，連自己的事情都要說「據了解」，這是什麼樣荒誕不經的說明？

陳明通備詢前面對媒體詢問，關於新竹市前市長林智堅論文案及赴泰國觀光參訪等爭議，皆不發一語。質詢開始後，國民黨立委馬文君問，「局長除了是國安局長以外，還曾經是教授，要請教你就台大學倫會結果，余正煌也曾經是你的學生，這對他來說其實是種傷害，要不要對他說抱歉？」陳明通回應，「跟委員報告，由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」。

「但很可惜你是陳局長又是陳教授。」馬文君追問，「顯然你三次為林智堅市長所做的說明跟澄清是傷害另一個人，也是你的學生，如果他受到這樣委屈，要不要說聲對不起？」陳明通回應，「陳局長不回答陳教授問題，但是據了解，陳教授已經於日前在律師陪同下向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公證的相關證明文件，供相關調查小組參考。」

黃揚明則在臉書發文酸，陳明通再次重申「陳局長不回答陳教授的問題」後，竟接著說：「但是，據了解，陳教授在日前在律師陪同下向台大社科院調查小組做出完整說明....」連自己的事情都要說「據了解」，這是一個什麼樣荒誕不經的說明？

網友表示：「國安局長是雙重人格？」、「果然被揚明說中：陳局長不回答陳教授的問題」、「原諒我這一生荒誕不羈愛做官，也會怕有一天會下台OH~NO，背棄了理想，誰人都可以，只會怕有一天沒人共我」、「24個明通，分飾多角」、「這種叫”國安局長“？我們是不是要不戰而降啊？」