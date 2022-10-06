阿中人設再變！民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，從逛同志酒吧、公廁窺視到打籃球、綜合格鬥等，試圖用百變形象貼近年輕人的心。國民黨台北市議員游淑慧今(6日)又發現阿中全新人設，只見陳時中戴上粉彩眼罩與口罩的搭配，讓她真心懷疑競選團隊的美感和候選人自己的判斷力，傻眼喊「以為是唱京劇的花臉」，還有網友酸「這照片有意境，充分表達出時鐘的選情，有苦難言，眼不見為淨，被側翼牽著走....」。

陳時中今(6日)在臉書發文，只見畫面中他戴起眼罩並寫道，今天他在惠光導盲犬學校親身體驗到：被遮起雙眼、看不見的情境下，心中感到徬徨不安，但經由導盲犬引導，就可以安全的行走。並提醒大家，看到導盲犬時要牢記四不一問，「不撫摸、不呼叫、不餵食、不拒絕、主動詢問」。

民進黨台北市長參選人陳時中（中）6日拜會惠光導盲犬基金會，並戴上眼罩體驗導盲犬引導視障者的狀況。（范揚光攝）

但看到阿中做盲人體驗時所戴的眼罩與口罩配色，讓游淑慧看了傻眼直呼，真心懷疑團隊的美感和候選人自己的判斷力。民進黨的選舉一向美學感還不錯，這次從影片到活動，感覺都有點走鐘，讓候選人變成這幅樣子，莫非操盤者真的都是二代實習生+焦糖？她指郭正亮說的對：陳時中這樣「不是要當選的打法」。（猛一看以為是唱京劇的花臉）

網友也笑回：「這是什麼啊」、「真心覺得有內鬼⋯(笑)」、「很像變色龍」、「真的，這團隊想搞死阿中欸」、「眼盲心盲，道德良心三觀也盲了？」、「好多天沒笑話了，哈哈哈哈哈」、「這照片有意境，充分表達出時鐘的選情，有苦難言，眼不見為淨，被側翼牽著走....」。