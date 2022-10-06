民進黨台北市長候選人陳時中日前「自嗨且無可救藥」的表示，在新冠疫情防疫期間擔任指揮官，「自認防疫有85分、疫苗政策則是90分」，惹得台北市長柯文哲、無黨籍候選人黃珊珊訕笑。究竟陳時中防疫成績可以打幾分，老陳賣瓜不算數，美國時代雜誌去年5月就認證是吹牛皮，陳時中或許太健忘，老百姓可是記得很清楚。

台北市長柯文哲怒轟陳時中「去死吧！」，一旁的無黨籍台北市長候選人黃珊珊則說這是「自我感覺良好」，無語對蒼天。對於白目直白的「柯氏語錄」批判，陳時中表示，這是柯文哲的「習慣用語」，他記得柯P已有多次驚人之語，但當市長用這樣的話語，只是顯露自己「沒口德」而已。防疫成績嘴炮來、嘴炮去，說穿了台灣愈亂，陳時中形勢愈好，反正一皮天下無難事。

坦白說，柯文哲「接地氣」替老百姓「出一口氣」的說法才真的是「大快人心」，文明一點的說法是，柯文哲又再次「戳破了『國王的新衣』、弄破了阿中的『玻璃心』」，如果陳時中這種「類幹話」的防疫成績真能有85分、疫苗採購有90分的話，何不請「資源雄厚、吳子嘉口中直言有1億美金『貪污收入』」的競選團隊做個民調，問問台灣人民的真實看法與評分為何？誠如柯文哲所言，陳時中自己「沒醫德」，死了萬餘條生命後，竟還好意思說別人沒口德？

柯文哲完全「不留情面」的說法，真的就只是「剛剛好」的照妖鏡而已。面對陳時中「小英老男人」的政客嘴臉，從校正回歸、要怪就怪病毒、要口罩沒口罩、我會負責到底、疫苗採購資料封存30年，到要快篩試劑卻只有假貨、爛貨等「圖利綠友友」的難堪績效，面對陳時中的無良風格，說實話，也只有柯文哲這種一針見血的功力，才能讓吹牛皮的陳時中選擇閉嘴啊。

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