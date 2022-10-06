指揮中心日前宣布，自10月13日起邊境管制措施將改為0+7，教育部今(6)日宣布，自10月13日起全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」在符合一定條件下，可到校上課、上班，例如同住人士確診，有症狀則不上班、上課，若無症狀則需有2日內的陰性報告，使得上班上課。

教育部主任秘書廖興國表示，自今年10月13日起調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」在符合一定條件下，可到校上課、上班。幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。

教育部宣布今日宣布10月13日起全國各級學校調整防疫措施。（圖／指揮中心提供）

廖興國解釋，自主防疫期間，同住家人確診或同寢室室友確診如有症狀則不到校（班）上課、上班；若無症狀，則需有2日內快篩陰性結果才可到校（班）上課、上班；居家隔離期間則不到校（班）上課、上班。

境外生則免除居家檢疫，改採7天自主防疫，入境名冊也將免報教育部核定，學生憑入學通知單可直接向外交領事事務局及內政部移民署申請簽證或入出境許可，備妥入境相關證件即可自各機場或港口入境，並由學校協助安排接送事宜。

自主防疫天數上，入境日為第0天並進行「7天自主防疫」，自主防疫期間，若無症狀，且有2日內快篩陰性結果，則可到校(班)上課。

自主防疫地點部分，以符合1人1室(獨立衛浴)條件的自宅或租屋處所或親友住所或旅館為原則，如無症狀可住符合1人1室（獨立衛浴）條件的學校宿舍；若有症狀，須入住學校隔離宿舍，後續如確診則轉入住「照護宿舍」。

廖興國說，交通方式部分，如無症狀可搭乘大眾交通工具、親友/機關團體（學校派專車）接送、自駕，前往自主防疫地點；如有症狀，於機場進行唾液PCR後，由學校引導搭乘防疫車隊或由學校安排專車，載學生前往自主防疫地點。