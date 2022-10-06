行政不中立？九合一選舉南台灣對藍營屬於艱困選區，國民黨派出前立委、文傳會前主委王育敏擔任嘉義縣長候選人。近日她在競選過程中竟發現，嘉義縣長翁章梁有濫用縣府資源為自己競選的情事，且個人廣告、競選標語視覺樣樣來，讓她5日在臉書發文痛批「抓到了」。

王育敏指出，翁章梁的登記參選競選影片，居然直接使用嘉義縣政府花了八萬元委外設計的CIS視覺案，而且一毛錢都沒有付給嘉義縣政府！翁章梁也毫不避諱承認他們就是直接沿用縣府的委外設計，但強調民間團體也有在使用。可是大家若來到嘉義縣各鄉鎮市，所有使用「農工大縣，正在實現」的字樣的廣告都是民進黨籍的各鄉鎮市候選人，翁章梁拿出來當擋箭牌的「民間團體」，根本都是「民進黨團體」吧？

她質疑，如果該CIS視覺是免費公開授權使用，就應該在縣府的官網上事先公告授權相關說明以及提供檔案供民眾下載，但完全沒有！王育敏呼籲嘉義縣政府應該要向翁章梁競選團隊提出侵權聲明，追討授權費用。

王育敏指出，嘉義縣十八鄉鎮市的公車站亭全部都是嘉義縣政府為翁章梁個人打的五星縣長廣告，再加上多路線公車車身上翁章梁的整面個人廣告、計程車身廣告各種鋪天蓋地。位在嘉義縣公車站點的數量共有1,413站，站站幾乎都有至少一面翁章梁個人頭像的廣告，而且都是嘉義縣政府出的錢。

「選舉有這麼好康的事？縣政府免費幫你上架超過千幅的競選廣告！」王育敏痛批，怪不得身為候選人的翁章梁到現在一面自己單獨的競選廣告都沒有、也不用掛，現在都2022年了，居然還有候選人敢這麼明目張膽地濫用地方政府資源為自己造神，簡直踐踏台灣民主！