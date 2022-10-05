「計程車挺林佳龍後援會」於昨(4日)成立，民進黨新北市長參選人林佳龍今(5日)在臉書分享，計程車是公共運輸不可或缺的一環，因此提出三大政策，要把計程車朋友顧好、身體健康賺到錢，乘客也能得到優質、安全的服務。

林佳龍在臉書談到，這些小黃將從車身的政策標語貼紙，到飄揚的「新北大翻新」旗幟，一起來當他的分身、跑遍新北幫忙宣傳！「林佳龍，是最照顧運將的部長，大家一定要挺他當市長！」在現場，聽到中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會鄭力嘉理事長的這番話，喊出力挺翻新，讓他感動也感謝！

熱情的運將朋友和林佳龍說，林擔任交通部長時，不僅扛住UBER和傳統計程車司機的壓力，也幫忙補助汰舊換新車，疫情期間，更協調防疫物資、爭取薪資和油料補貼，保障運將們的權益。現在，要換他們當林的後盾，成為勝選的「秘密武器」，載客時深入大街小巷、幫忙宣傳相挺，一定要讓新北大翻新！

林佳龍分享提出三大政策，​包括敬老愛心卡點數增加並可坐計程車，讓長輩受惠也創造工作機會；增加通用計程車數量與補助加倍；新北計程車司機中午路邊停車場和停車格免收費，可安心用餐與休息。