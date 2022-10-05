地方圖鑑正夯！近日《台北女子圖鑑》影集引發網路熱議，國民黨也跟上潮流，在臉書以《新北佳龍圖鑑》PO出迷因哏圖，酸民進黨新北市長候選人林佳龍根本「迷路型、落跑型、抹黑型候選人」，不但屢屢將新北市講成台北市，且過去選輸台中就落跑入閣，在台中市長、交通部長任內喊翻新，都沒做到就下台，呼籲林佳龍應誠懇向外界說明，選後下一步要到中央的哪個位置？新北市民不需要一個無心市政、只想著選舉利益的市長。

國民黨官方臉書今(5日)PO出《新北佳龍圖鑑》迷因哏圖，其中包括迷路型候選人—林佳龍變「離家龍」：屢屢將新北市講成台北市，將新北市最多人口的行政區板橋跟蘆洲搞混。將新北市觀光景點「水湳洞十三層遺址」、「八里十三行博物館」搞混了，第二次還把十三行博物館加一行，變成「十四行」；林佳龍「新北大翻新、交通大順暢」政見記者會上的圖卡，將新莊只有5站捷運站的順序搞錯，把新莊站與輔大站的順序顛倒，路線都搞不清楚，要如何讓新北交通大順暢？

以及落跑型候選人—林佳龍變「落跑龍」：林佳龍2018年在台中大輸20多萬票後，即到中央擔任交通部長，但太魯閣號交通意外事故沒處理好就下台。原本要選台北市長，講了24次不選新北，最後選不到還是跑到新北選市長，但對新北完全不了解，不僅講錯地名，還抄襲新北市府原本已經在執行的政策。

還有抹黑型候選人—林佳龍變「口水龍」：林佳龍喊新北大翻新，但之前擔任台中市長或交通部長沒有將台中、交通部翻新，都以下台作收，根本喊假的。林佳龍質疑新北市長侯友宜的警大博士論文、用政治力打壓基層公務人員，為了抹黑無所不用其極，但警大已發出聲明，確認論文符合資格。林佳龍質疑新北市政府打壓他借場地的事件，實際上借場地有一定的程序，半年前就可以借，自己晚借怪主辦單位？

國民黨酸，看完以上的圖鑑說明，證明林佳龍從開始選舉、踏進新北那刻起，就露出馬腳、還不停潑髒水，根本是選假的，無心在新北市，呼籲林佳龍應誠懇向外界說明，選後下一步要到中央的哪個位置？新北市民不需要一個無心市政、只想著選舉利益的市長。