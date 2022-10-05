前高雄市長韓國瑜接受媒體專訪表示，中美對抗台灣夾在中間很辛苦，呼籲總統蔡英文凍結民進黨台獨黨綱，對此，民進黨新北市長參選人林佳龍認為，這是假議題，台灣已民主化，台灣未來由台灣人決定，台灣已進化到世界的台灣，不管個人背景或意識形態，乃至於國土認同，大家就是在同一塊土地上休戚與共的公民。

林佳龍說，韓國瑜去扯這些歷史名詞，就像九二共識是虛擬名詞，民進黨是一個與時俱進的民主政黨，民進黨也制定正常國家決議文，隨著台灣民主化發展，已經肯認台灣是國家，要如何正常化，不需要將20多年台灣民主化發展一筆勾消。

林佳龍表示，台灣跟中國最大差別，就是他們在過去找出路，台灣是未來走出路，台灣是主權國家，今天之所以沒辦法成為正常國家，是因為中國的因素，我們應該團結一致，全力支持透過民主選舉產生的政府，讓國際看到台灣就是反對中國的併吞，台灣會用民主方式解決內部一切爭議。