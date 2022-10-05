屏東要變天？《菱傳媒》屏東縣長最新民調出爐，國民黨候選人蘇清泉拿到34.89％，僅小幅落後於民進黨候選人周春米的37.28％，已在誤差範圍內。前立委郭正亮今(5日)在《國民大會》節目表示，蘇貞昌當過屏東縣長，怎會在選前搞屏鵝公路整修這種擾民的工程，綠營本來都認為屏東很穩，但民調拉近還是太不可思議了。國民黨台北市議員李柏毅則認為，綠營執政同溫層很厚，與只想過好生活的民意落差太大，發酵出來的回饋才會如此。

主持人舉屏東知名餐館「人和牛肉麵」1日的臉書貼文，寫道：「親愛的大家，由於屏鵝公路目前正在改裝路面變成國際越野車賽道，我們必須忍痛休息一陣子，希望我們很快再見，也請大家行車時留意愛車的輪胎及避震器（或者乾脆換一台吉普車，總是會用到的），祝大家行車平安。」而另則新聞更提到「海湧路害人慘摔！女騎士肋骨斷還破相」。而在9月17日，行政院長蘇貞昌才感謝屏警協助屏鵝公路工程，畫面對比諷刺。

「我看這搞不好在選前都弄不好，不可能啦！」郭正亮說，這太不可思議了，蘇貞昌當過屏東縣長，除非他認為屏東就是穩贏的，不然怎麼這個時候會做這種擾民的事情？真的沒有想到是這樣，因為綠營一直認為是穩當當的，隨便選都會贏。之前看到的民調都是周春米贏蠻多的。

郭正亮(左)訝異這時會做這種擾民工程，可能因為綠營一直認為屏東是穩當選的。（圖／取自《國民大會》）

李柏毅指出，韓國瑜贏的時候是哪個選戰？市長選戰贏；輸的時候是哪個選戰？總統大選輸，代表什麼意思？總統大選民眾看的是國安，縣市首長選舉民眾更在意的是經濟，包括環南市場的東哥、宜蘭縣的漁民，他們最在意的是什麼？自己都吃不飽穿不暖了，你不要再跟我講什麼抗中保台啦！這些東西離他們太遙遠了，他們現在只是希望有一個好的市長、縣長，讓他們的生活變得好，中央政策能讓他們吃飽穿暖而已。

「民進黨執政就跟這個屏鵝公路一樣，顛顛簸簸上上下下。」李柏毅說，民進黨現在同溫層很厚，所以他們做的決策都認為很高興，但實際上，民間發酵出來的回饋，完全不是這麼一回事。