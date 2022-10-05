基隆市長林右昌任期即將屆滿，未來是否入閣或參選立委備受討論。他5日接受專訪時表示，沒有想過選立委，也不會主動爭取入閣，未來無論在哪個位子，都會為基隆發展盡一份心力。

林右昌卸任後備受關注，他說，「不會幫自己規劃什麼」，未來無論在什麼位子，他永遠都是基隆人，會永遠為基隆發展盡一份心力，不會因為卸任就有所改變，至於會不會想選立委？林右昌回應，從來沒想過，入閣也不會主動爭取。

對於今年選舉是否有討厭民進黨氛圍，林右昌回應，選戰一定有攻防，國民黨會想要營造「討厭民進黨」，但選舉應該是選未來，如果淹沒在負面口水中，非常不健康。

林右昌說，藍營喊出，「支持陳時中就是支持周玉蔻」，在他8年前選基隆市長時，就有人玩過這招，但選舉戰術或是技巧性的東西應該適可而止，否則會操作過頭。

針對民進黨新北市長參選人林佳龍選情，林右昌說，林佳龍曾任交通部長，也具有執行力，現在參選感覺揮灑自如，沒有包袱跟壓力，且提出的政見都是經過深思熟慮，非常具有戰略思維。

談到國民黨新北市長參選人侯友宜參選2024總統大選可能性，林右昌說，國民黨已有前高雄市長韓國瑜的例子，如果侯真的要選2024，現在向新北市民提出的主張，說要幫新北市做的事情，「不都不可能做了嗎？」，而民主時代要相信人民智慧，讓人民檢驗。