九合一選舉近在咫尺，「首都」之戰更是萬眾矚目，民進黨台北市長候選人陳時中經過幾波錯誤的選戰操作，在北市三腳督中已呈現落後的局勢；尤其隨著他過往擔任疫情指揮官期間，荒腔走板的表現被不斷揭發，更持續拉高選民對他的仇恨值。前立委郭正亮今（5）日就氣炸表示，「這種人簡直是說謊、無恥到極點了，根本沒有資格選舉」。

根據《TVBS》公佈的台北市長候選人最新民調，陳時中只有受到27%市民喜歡，51%表示不喜歡，22%未表示意見。而黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡，20%不喜歡，33%無法評價。蔣萬安則有46%市民表示喜歡，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中就是常常講一些和大家印象不一致的事，「台灣的防疫成績跟陳時中有關係的部分大概只有10％，大部分都是醫護人員、社會各界共同努力的結果，加上老百姓自律，萬華的破口也是黃珊珊把它堵起來的」，郭正亮接著說，「發生了漏洞，社會各方建議，陳時中才跟進，陳時中對防疫的認知都是落後於全世界的，許多人對陳時中做了建議，然後因為防疫情況越來越差，不得不跟進，疫情改善之後再來說是你的功勞，簡直狗屁到極點」。

郭正亮舉例，比如疫苗採購，「有多少疫苗是人家捐的啊？政府在幹什麼？做為疫情防疫指揮官，結果採購疫苗完全脫節，不能掌握進度，你以為大家都忘記了嗎？」更猛轟「這種人簡直是說謊、無恥到極點了，根本沒有資格選舉。陳時中就是雙標、無恥、無知到極點，令人憤怒，選情已經結束了」。