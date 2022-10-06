民進黨台北市長參選人陳時中自評疫苗政策90分，遭台北市長柯文哲嗆「去死吧！」陳反批柯沒有口德，柯又回擊「你才沒有醫德，還說我沒有口德？」雙方隔空駁火。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，民眾在年底選舉，會對當時政府政治凌駕專業的做法，用選票表憤怒、不滿。

蔣萬安今天公布競選歌，會後對於陳時中、柯文哲隔空互罵，蔣萬安說，現在他們兩方都在不管鬥嘴，或是相互政治口水，但關鍵還是在於過去這2年，陳時中、防疫指揮中心相關防疫作為，到底符不符合民眾期待，民眾眼睛都很雪亮。

蔣萬安說，相關防疫物資缺乏、當時政府阻擋疫苗、護航高端等，大家看到日本只承認國際認可疫苗，包括甚至對大陸科興開放，唯獨對高端不承認，還是必須花3500元做PCR，才可以入境日本，種種這些事後證明我們當時提出的質疑，現在事實勝於雄辯，這部分還是回歸到事情的本質。

他也表示，民眾對於當時很多防疫過程，不管是防疫缺失，還有對不幸染疫死亡的民眾家屬被要求限時火化，更是家屬心中永遠的痛，民眾在年底選舉，會把當時政府政治凌駕專業的做法，用選票表憤怒、不滿。