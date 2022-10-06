民眾黨新竹市長候選人高虹安參選以來頻遭抹黑攻擊，競辦發言人徐千晴今(6日)在臉書發文附圖整理了近日的造謠語錄，讓大家評評理，細數從高虹安參選以來，綠營側翼以各種手段攻擊高虹安超過20次，讓她忍不住說「造謠一張嘴，澄清跑斷腿」，不知道明天醒來又要面對什麼奇怪的抹黑事件，她針對抹黑高虹安「無法當儀隊、連行程都造謠、論文八成是抄襲」等謠言攻擊做出最新澄清，並怒喊「以後還要出幾篇啦？」

徐千晴針對近日攻擊一一反擊。謠言1：先是說儀隊是假的，後來又說高虹安就是無法當儀隊，所以才去旗隊（很善變欸可以統一嗎）。澄清：高虹安是北一女旗隊，而旗隊、樂隊、儀隊屬於不同的單位。旗隊（Colour Guard ) 通常跟樂隊 (Marching Band)一起演出，樂隊負責演出的聽覺，旗隊負責演出的視覺。旗隊隊員的訓練包括基礎舞蹈、走位、道具（就是各種旗子啦，有時會用到棍子、桿）。北一旗隊的成立，比樂儀隊晚很多，一般大眾只知道北一樂儀隊，才有高虹安旗隊經歷造假的誤解，

謠言2：高虹安連行程都造謠。澄清：高虹安過去與「新竹市心理衛生協會」合作愉快，過去也曾參與該協會舉辦之活動，此次「手工皂DIY活動」為協會理事主動邀請，高虹安應允參加，但疑因收到太多關切壓力，導致主辦方活動臨時於當天早上通知取消，高虹安與團隊尊重主辦方並配合，避免造成公益團體的壓力。以上資訊皆有對話記錄可證，競辦被迫必須公佈該協會當初邀約和更改行程的完整對話截圖，如果此次僅為口頭邀約，豈不是百口莫辯？選舉選到連普通對話也要截圖，會不會太誇張了。

謠言3：高虹安博士論文八成是抄襲。澄清：高虹安博士論文為原創，且經口試及格，符合辛辛那堤大學論文規定及博士畢業標準。再者，高虹安之博士論文共有113頁，而其於資策會期間所發表的期刊論文單篇僅有6頁，依據博士論文及資策會期刊論文頁數比例觀之，高虹安博士論文絕對沒有8成以上與該期刊論文之雷同的可能。徐千晴傻眼說「雖然我數學不好，但6/113=80%？我還是覺得驚呆了。」