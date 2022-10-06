民眾黨新竹市長參選人高虹安近日資策會爭議再起，高虹安反擊是政治力介入，民進黨新竹市長參選人沈慧虹6日表示，高虹安是拿資策會全職全薪，甚至連機票錢都是國家出的，這些全都是納稅人的錢，呼籲高虹安面對問題說清楚，不要說謊切割、假裝被害人，她也認為資策會和高虹安之間，大家都會選擇相信資策會。

沈慧虹6日上午前往新竹市新源市場掃街拜票，針對高虹安在臉書回應資策會爭議時，以翁啟惠為例相比，她說翁啟惠留職留薪赴美求學，離開中研院後還賣房子賠償國家4年的薪水，反觀高虹安全職全薪沒報備，拿國家的錢成就自己，連機票錢都是資策會出的，不能相提並論。

至於民眾黨立法院黨團在台北開記者會，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥認為是在護航高虹安，他表示，民眾黨記者會從頭到尾都在模糊焦點，高虹安更是一遇到爭議就神隱，如同她的競選口號「新竹找安」一樣，在新竹完全找不到高虹安。

劉康彥指出，高虹安遇到問題，標準SOP就是「說謊、逃避、卸責，扮演受害者」，即使出現回應也是拍影片，不肯正面回應提問。

劉康彥說，作為市長參選人應勤跑基層，沈慧虹每天超過10場行程，至今舉辦超過50場市政願景說明會、發表超過20場政策說明，相較之下，高虹安在地方跑行程就像是沾醬油。