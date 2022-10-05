針對吳子嘉散布沈慧虹「求官」謠言，沈慧虹競辦日前對吳提告。沈慧虹競總執行總幹事陳建名5日在臉書發文，指出吳子嘉事件顯示民眾黨對高虹安選情焦慮，並酸連柯文哲都不願意為吳子嘉的話背書，擺明認同沈慧虹，讓高虹安情何以堪？

陳建名在臉書指出，「造謠一分鐘，闢謠十年功，」是他這幾天最深的感觸，從吳子嘉爆料開始，不斷有鄉親問他，為何沈慧虹要去找柯文哲面試工作？也讓支持者很傷心，因此他也向民眾說明，這完全是高虹安和名嘴刻意造謠，也請支持者要互相幫忙澄清。

他也認為，這事件顯示民眾黨對高虹安選情焦慮，自從沈慧虹公布民調後，謠言不曾斷過，雖然「求官說」第2天立刻遭到打臉，是柯文哲「求才」，甚至連柯文哲都坦承嘗試挖角，代表柯文哲和黃珊珊對於沈慧虹都是好評。

此外，陳建名也指出，柯文哲曾說沈慧虹是優秀的事務官，黃珊珊也說她不只是「政策的執行者，還是政策擘畫者」，但當民進黨確定提名沈慧虹之後，這些人馬上改變說法。不過，陳建名也說，最後柯文哲不願意為吳子嘉的話背書，擺明認同沈慧虹，這讓高虹安情何以堪？

陳建名也表示，民眾黨已經用行動說明，推高虹安只是因為林耕仁很弱，為了混水摸魚分一杯羹的政治操作，在這些操作的背後，早已捨棄真善美的人性，這些都是台灣政治讓民眾不信任的原因。