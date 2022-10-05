針對資策會執行長卓政宏說，經比對民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文有8成引用，但未註明出處，後續會協調，不成將走法律途徑。高虹安5日下午在臉書回應，指資策會改口是政治力介入的結果，批評民進黨一意孤行，弄得業界人心惶惶，對她人格抹殺，呼籲全民用選票抵制。

高虹安在臉書指出，民進黨放著國家大事不做，把質詢焦點放在資策會和高虹安「荒謬至極」，痛批民進黨立委輪番質詢經濟部長王美花和卓政宏，只為了得到不利她的說法。

高虹安也在臉書強調，她的博論共113頁，對比她在資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，更何況，她本人就是資策會期刊文章的第1作者。

民眾黨新竹市長參選人高虹安5日下午在臉書回應，指資策會改口是政治力介入的結果，批評民進黨一意孤行，弄得業界人心惶惶，對她人格抹殺，呼籲全民用選票抵制。（截自高虹安臉書）

高虹安也說，當初周刊抹黑報導時，資策會當天聲明表示「學術用途無授權問題」，卻在柯建銘等人強力施壓下，資策會改口主張疑似著作權疑慮，相信這是政治力介入的結果，而過去她在資策會的長官、同事等也承受莫大壓力。

針對卓政宏說她派駐美國進修，沒報備也沒說明，高虹安則反駁，2016年8月她獲資策會推薦「國家產業創新獎」，理由載明「高虹安主動爭取本會國際人才培育補助方案，前往美國辛辛那提大學進修攻讀機械博士學位」等語，怎麼可能沒報備、說明。

「畢竟中央政府是資策會的最大業主，最大收入來源，」高虹安說，面對鋪天蓋地壓力，執行長得替所有員工著想，但她也指出，民進黨過去舉翁啟惠為例，盼政治不要毀了產業，但現在卻一意孤行，弄得業界人心惶惶，這種威脅甚至變成人格抹殺。

最後，高虹安也強調，希望每天多講些政見，花時間與選民互動，但參選至今，至少被不同事件抹黑20次以上，認為以柯建銘為首的新竹綠營惡勢力，不願讓新竹人用正能量改變城市，呼籲全民用選票，制裁這種毫無下限的做法。