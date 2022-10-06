資策會急轉彎要辦高虹安？ 黃珊珊批「政治黑手、國家機器」：台灣人民不是傻瓜

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文遭指抄襲，資策會原先表示學術用途無授權問題，但資策會執行長卓政宏5日急轉彎稱，高虹安博士論文引用資策會研究論文高達8成，若高不處理就會走法律途徑。對於資策會急轉彎打擊高虹安，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受訪表示，這個跟慈濟事件一樣，質疑有「政治黑手」與「國家機器」介入，包括綠營側翼質疑特權關說進北一女等，高虹安只會更強。

資策會執行長卓政宏5日在立法院答詢時表示，高虹安辛辛那堤大學博士論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，可能提起訴訟。

黃珊珊今上午走訪西湖市場受訪時說，「你不覺得這個跟慈濟事件一樣嗎？前、後說法不一，中間有黑手進去，資策會當初講的已經很明確，現在質詢時突然又變了，我想台灣的人民都不是傻瓜，這不是政治黑手這是什麼？這不是國家機器這是什麼？」

黃珊珊強調，用各種方式去做人格毀滅式的選戰攻擊，是一個執政黨應該做的事嗎？所以這個論文事件，事實已經非常清楚，連指導教授還有之前資策會的說法，一年多來都是一致的，突然今天變得不一樣，我相信百姓也能看得出來，誰把黑手伸了進去。

而綠營側翼粉專《難攻大士》爆料，高虹安讀北一女是靠特權關說，被高駁斥外，該粉專經營者也被起底是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻，更坐實側翼名號，黃珊珊表示，事凡走過必留下痕跡，自己也唸北一女，要特權關說，這件事情是不可能的，因為就算進得去，大概也沒有辦法取得很好的成績。

黃珊珊痛批，當民進黨沒有辦法提出更好的願景，或更好的人選的時候，只能做這種人身攻擊，而且是捏造訊息，對於高虹安來說，她只會越來越強大，我還是強調，在新竹市目前為止最好的人選就是高虹安，所以藍營跟綠營的側翼，尤其是綠營，幾乎是傾全黨之力，我相信人民會還給高虹安一個公道。