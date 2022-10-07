根據《ETtoday新聞雲》台北市長選戰最新民調顯示，國民黨蔣萬安以39.6%領先，民進黨陳時中27.0%、無黨籍黃珊珊23.3%。《TVBS》民調則顯示，蔣萬安以40%大幅領先無黨籍黃珊珊的23%，以及陳時中的22%。前民進黨立委沈富雄表示，他曾說過黃珊珊如果有17％以上，陳時中選情就死了，現在黃珊珊不只17％，因此他預測，陳時中的選情「絕對死掉」。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，2年前，陳時中何其意氣風發，走路有風，現在「離離落落」、鼻青臉腫。陳時中如果是為了往上爬的路或是構築自己的人脈，他EQ好得很，但是他有官僚習氣，他並不是人民選出來的。

沈富雄認為，陳時中碰到比他不如的人，EQ比較不好，比如他在環南市場講「有痛告訴我」，講出這樣一句話，萬華人就不應該投票給他。現在告訴他來得及嗎？陳時中現在是參選人，又不是中央疫情指揮官，現在要說什麼？這就是「傲慢」，難怪他今天選成這個樣子，陳時中看來選情是沒救了，他卻還不曉得自己選情沒救的原因。

沈富雄指出，《聯合報》、《ETtoday新聞雲》、《TVBS》等3個民調，都是他相信的，因為3個民調很接近。《ETtoday新聞雲》黃珊珊跟陳時中加起來50％，跟《TVBS》完全一樣，一旦他們兩個各有25％、25％，蔣萬安就可以回家睡覺了。

沈富雄接著指出，這個星期，黃珊珊有點被棄保，這是綠營的如意算盤，要打黃珊珊、打死柯文哲，希望有點綠色的選票或對黃珊珊抱點希望的這些票，可以回來綠營。但萬萬想想到，這些失望的年輕人，一旦去了黃珊珊的懷抱，就回不來了；他們也有一部分就跑到中間、有一部分跑到蔣萬安那邊。《ETtoday新聞雲》跟《TVBS》的民調完全一致，他以前說過黃珊珊如果有17％以上，陳時中選情就死了，現在黃珊珊不只17％，因此他預測，陳時中選情絕對死掉。