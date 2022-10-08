資深媒體人周玉蔻神隱多日，7日在臉書復出，左打民眾黨新竹市長參選人高虹安的學歷，右攻國民黨籍台北市參選人蔣萬安的身世之謎。對此台北市長柯文哲被問及周玉蔻復出，忍不住嗨唱「歡迎，我們歡迎你」；無黨籍台北市長參選人黃珊珊則酸一句，可以繼續這樣子幫民進黨助選，也滿好的。

柯文哲今上午出席臺北市淨零未來論壇，會後受訪被問及周玉蔻，柯文哲直接嗨唱歡迎歌「歡迎、歡迎，我們歡迎你」，隨後大笑離開。

而黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜，會後受訪也表示，我覺得周玉蔻可以繼續這樣子幫民進黨助選，也滿好的。

另針對高虹安持續遭攻擊，黃珊珊表示，把人家高中事情拿出來捏造成假的，這件事情已經天怒人怨，怎麼會一個國家機器、執政黨用這樣的方式打一個候選人，用高虹安青澀年少時期捏造不實內容，令人髮指。黃珊珊最後更酸，如果要做是不是連小時候聯絡簿都要查出來看一看？