前新竹市長林智堅因論文抄襲退出桃園市長選舉後，「論文抄襲」成九合一大選的攻防主軸，許多參選人都陷入爭議。常在臉書評論時事的藥師林士峰痛批，民進黨的選戰打到這裡，根本就本末倒置了。他更諷刺表示，我們到底要選的是會做事的人，還是好看的吉祥物，「難道台灣出一個只剩讀稿功能的吉祥物，不夠嗎？」

民進黨近日加大力度猛打民眾黨新竹市長參選人高虹安，台北市長柯文哲怒批民進黨用國家機器打高虹安一人。民進黨立院總召柯建銘則反嗆，高虹安一個人騙全國，全國都感到憤怒。

林士峰6日在臉書感嘆表示，民進黨的選戰打到這裡，根本就本末倒置了。他認為，大家抨擊林智堅抄論文，更唾棄的是蔡英文全黨挺抄襲，死不認錯的態度，到底要選的是會做事的人，還是好看的吉祥物，「難道台灣出一個只剩讀稿功能的吉祥物，不夠嗎？」

網友則回應表示「嘴上說著學歷不重要的那群人，一直在乎別人的學歷」、「光用口水就把你淹死了」、「下架不為人民謀福利的政黨」。