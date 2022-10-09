台北市長「三腳督」選戰白熱化，民進黨參選人陳時中稱不做負面選舉，遭無黨參選人黃珊珊斥負面選舉的起頭人都是陳時中，國民黨參選人蔣萬安今天也批，民進黨才是負面選舉的始作俑者，陳時中是共犯集團的一份子，最沒有資格抱怨負面選舉。

ICDI國際氣候發展智庫8日舉辦「2022台灣氣候行動博覽會『氣候治理淨零台北』對話」，藍綠白參選人首度同台政策交鋒，宛如一場小辯論，讓外界稱終於擺脫負面選戰。

蔣萬安9日上午陪同北市議員游淑慧議員赴內湖東湖市場掃街，他表示，昨天的氣候變遷行動論壇非常的好，可以讓我們真正實質討論政策議題，也告訴市民朋友對於未來氣候變遷的議題，還有氣候治理方案擘畫的願景。

蔣萬安話鋒一轉說，陳時中在抱怨負面選舉，但民進黨才是負面選舉的始作俑者，他們透過媒體去攻擊國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨新竹市長參選人高虹安，甚至不惜連補習唸北一女都可以造謠，「這不是負面選舉，什麼是負面選舉？」

蔣萬安炮轟，陳時中也是共犯集團的一份子，陳最沒有資格來抱怨負面選舉。

另外，蔣萬安昨天提出「深蹲20下免費搭1次公車」，被網友攻擊說開到終點站時天都黑了。蔣萬安強調，昨天最主要的目的是要告訴大家氣候變遷議題、氣候行動治理方案，最重要的絕對不只是靠政府訂定政策，市民行動和參與也非常關鍵，才能真正達到減碳目標，包括國外羅馬尼亞第二大城，也正在進行鼓勵民眾運動，同時換得健康車票，搭乘大眾運輸交通工具，就是希望盡速達到減碳的階段性目標。

被問到有辦法深蹲20下？蔣萬安說，「我當然可以」，並重申最重要目的就是希望能夠讓市民了解並執行減碳生活，實質幫助台北市盡速達成階段性的減碳目標。