媒體人韋安近日透露，據他了解，民進黨高層和台北市黨公職開會動員，編排4組人馬，其中1組用來對付國民黨台北市議員徐巧芯。對此，另名媒體人黃揚明分析，民進黨此舉，代表他們看壞自家台北市長候選人陳時中的選情。

黃揚明昨（8）日於中天《週末大爆卦》指出，民進黨派出專人緊盯徐巧芯有2個原因，第1，其攻擊火力是國民黨翹楚，所以不能小看，以免她有什麼動作，恐危及綠營選情。

再來，這代表在台北市長選舉中，民進黨看衰陳時中。黃揚明表示，如果陳時中選上，無黨籍候選人黃珊珊回歸平民、國民黨候選人蔣萬安則回去立法院，台北政壇不會有動盪，但如果蔣選上了，中山、北松山就會要補選立委，而徐巧芯的選區正好就在松山、信義，有所重疊，且她也一直被視為有望進軍立院。

「藍營現階段不會鋪排這個準備，因為驕兵必敗，不可以在這麼早就做這些安排。」黃揚明說明，但對民進黨來講，必須緊盯未來可能的立委補選對手徐巧芯。

另外，黃揚明進一步分析，綠委鄭運鵬目前正在參選桃園市長，身邊還帶著民進黨副秘書長林飛帆，因為他們已把桃園市長選舉跟立委補選二合一，鄭一旦選上，就會由林接棒參加補選，這也代表綠營認為鄭有勝選機會，所以在幫林練兵。

但目前於陳時中陣營裡，看不出來有誰可能會去參加中山、北松山立委補選，就黃揚明的看法，民進黨有機會排出的人選是吳怡農，但他好奇，吳自從5月從台北市黨部主委卸任後，就不見蹤跡，「理論上他不是應該進去陳時中陣營當發言人、攻擊手嗎？」