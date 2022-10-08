根據《美麗島電子報》搶先曝光的「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、照顧市民健康」民調，民進黨陳時中以39.5%支持度領先無黨籍黃珊珊的31.9%、國民黨蔣萬安的7.2%。媒體人吳子嘉表示，看到這數據，他都快昏倒了。國民黨台北市議員游淑慧對此分析表示，過去兩年每一天，陳時中都強迫民眾看他，陳時中拿到39.5％，和黃珊珊、蔣萬安兩人相比，算是不及格的成績。

游淑慧8日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在疫情之下，陳時中有39.5％支持度，大家只看到他是3個人裡面最高，還是第一名。但是我們不能這樣看，因為過去兩年，台灣全部看陳時中一個人表演，照理說他應該超過5成，他民調曾經到達94％，所以他今天只有拿4成，也就是說，有6成的人不滿意陳時中。

游淑慧接著指出，黃珊珊並不是防疫指揮官。而過去兩年每一天，陳時中都在電視機前面曝光，每天強迫民眾睜開眼就得看他一眼，當然很多民眾就被洗腦，不過，陳時中拿到39.5％，和黃珊珊、蔣萬安兩人相比，這算是不及格的成績。

游淑慧表示，這段期間有人一直打蔣萬安經驗問題，蔣萬安沒有執政過，因此這種打法有點空泛，台北市長柯文哲在當市長之前，不過是位醫生，台中市長盧秀燕在當市長之前，也是民意代表出身，民意代表不見得不了解市政，那蔣萬安要如何去表現他是了解的、有想法，這也是他自己要去努力的地方，

游淑慧認為，從民調來看，執政經驗確實對蔣萬安有傷，尤其是台北市，中間選民很多，比較理性、比較講求效益，比較不會被衝動所影響。