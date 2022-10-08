總統蔡英文出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，台上有兩台字體比臉還大的超大讀稿機，蔡英文全程照著讀稿機唸，引發熱議。前立委郭正亮則透露當年一段往事，副總統賴清德曾跟蔡英文同場，他當場就講了一句話「至少我不會用讀稿機」，郭正亮說，他自己聽了，當場臉都綠了。

針對蔡總統看讀稿機，郭正亮7日在《大新聞大爆卦》節目中表示，2018年選舉敗選可說是個起點，蔡英文被作梗圖，被抓到一些語病，甚至被認為是敗選原因，比如「勞工是心裡最軟的一塊」，被作梗圖，蔡英文就一直耿耿於懷，她那種自主自發自然的發言就不見了。

郭正亮認為，這樣跟機器人有什麼差別，就是一個人工智能機器，而讀稿機還是超大的字，是不是也要幫總統的眼睛診斷一下，這個字太大了。前總統陳水扁有時也會用讀稿機，可是他常常會脫稿，他會在中間插一段，自己在那邊講，阿扁很多演講都是沒有看稿的，政治人物一定要這樣。

郭正亮還透露當年一段往事，有一次賴清德跟蔡英文同場，那時候他們兩人之間就有一點矛盾，賴清德當場就直接講了一句話「至少我不會用讀稿機」郭正亮說，他自己聽了，當場臉都綠了。不禁說「你怎麼講那麼白？」不過，郭正亮也指出，賴清德是真的完全不看讀稿機。政治人物真情流露，會讓老百姓認為你是真誠的，所以一定不能用讀稿機。