「台中動起來」民進黨台中市長參選人蔡其昌造勢晚會太平場，7日晚間在太平區東平夜市廣場舉行晚間8點40分副總統賴清德進場，現場掌聲如雷，賴號召屯區大團結「票票入匭，一票都不能少！」支持蔡其昌當選市長、做蔡英文總統後盾。

副總統賴清德說，台中市古蹟多、文化豐富，有「文化城」之稱，且日據時代全台灣第一個實施都市計畫城市，而交通匯集第一個也在台中；近年來台中市發展精密機械和電子業，尤其生產總額七千多億，台灣排名第二，工業生產總額排名第三，為台灣經濟重鎮之一。

賴清德表示，現今國際複雜局勢，台灣佔有什麼地位，相信人民知道，蔡英文總統秉持民主、和平對等，冷靜處理台灣面臨的挑戰；大陸進行軍演、俄烏戰爭，但日本、美國、歐洲政府官員、國會議員各個來見蔡英文總統，顯然肯定台灣全國人民團結。

賴清德指出，為了台中的未來，這次選舉投票選擇行動派市長蔡其昌，在台灣關鍵的時刻希望大家團結一致，做蔡英文總統的後盾，讓她更有力處理海內外事務。