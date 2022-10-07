中華民國第60屆10大傑出青年7日公布，均為各領域優秀青年，包含知名藝人吳庚霖（炎亞綸）、東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與王齊麟等。（國際青年商會中華民國總會提供／崔正綱高雄傳真）

中華民國第60屆10大傑出青年7日於萬豪酒店舉辦，今年評審委員會主任委員副總統賴清德、高雄市長陳其邁到場出席，今年當選10大青年中，包含知名藝人吳庚霖（炎亞綸）、東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與王齊麟等。賴清德表示，獲得10大青年將會形成一個號召，整個年輕人會有學習榜樣，大家共同學習，為社會所引起的正面向上力量。

國際青年商會中華民國總會於1963年起，舉辦「十大傑出青年選拔」，每年選出 10 位具有卓越表現與社會影響力的青年，為社會選出數百位於各階層、各領域優秀青年，一同為社會樹立新一代青年楷模，今年邁入第 60 屆，也紀錄我國青年表現與社會成長的璀璨歷史，更持續為社會大眾提供正能量。

今年十大傑出青年選拔特別邀請賴清德擔任評審委員會主任委員，此外也邀請勞動部長許銘春、經濟部政務次長曾文生、外交部NGO國際事務會執行長王雪虹、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等專家評選，以帶動社會正向影響力及培養傑出未來棟樑為目標，歷時近三個月的審慎公正評選。

本屆十個類別的得獎人表現傑出，其中包含演、視、歌三棲獲金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人炎亞綸、男子羽球雙打奧運金牌「體育技藝類」王齊麟與李洋。

「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮，以電子公司Skytech Gaming回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠、「科學及技術研究發展類」當選人高國興，為台灣固態電子領域中傑出青年學者。

「基層勞教類」當選人高世達，則以果雕的精緻手藝，成為國際大賽常勝軍，更向下傳承台灣果雕技藝；「醫學研究類」當選人余坤興，開創病理AI研究領域，準確預測癌症患者的治療效果與預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授。

「社會服務類」當選人莊凱詠，突破身體先天上的限制，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題，透過藝術和設計的創新力量和在地農民共創價值。

「公共行政類」當選人宋明哲，為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，獨立研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，不僅應用於我國救難任務，更應用於國際災難救援，讓台灣消防名揚世界。

「農漁環保類」當選人陳偉誠，實踐永續環保理念，以「零廢棄7R原則」、「循環經濟」做為事業發展的核心價值，並融合SDGs氣候變遷因應納入企業管理，以REWOOD品牌建立台灣永續林業典範。

此外「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡，是唯一女性當選人，長期投入醫療救護工作，不僅曾參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案，更與同僚分享豐富的護理知識與臨床經驗，展現專業護理人價值。

當選人紛紛發表得獎感言，炎亞綸表示，台灣這塊土地讓大家有自由奔放的思想，能夠在思想上突破框架，不管是音樂、主持、影視，有無限言論自由與想像力，才能豐厚文化藝術。他強調，接棒為台灣做更多文化藝術傳播、慈善事業。

而因故無法出席的李洋，則由王齊麟出席發表感言。王齊麟表示，感謝家人從小支持，在國小三年級時送他到專業羽球校隊接受正式的訓練，高中很榮幸被土地銀行選為預備隊員培訓，高中畢業時到國訓中心訓練，挑戰國際舞台，去年第一次參加奧運就榮幸替國家拿到奧運金牌最高成績，希望後續比賽能繼續為國家發光發熱。

賴清德表示，雖獲獎的領域不同，但基本上具備為公益服務精神、在領域內突破種種的困難，取得相當成就精神、持續懷抱理想往前邁進，為社會國家做出具體貢獻精神，三個精神。

賴清德接著說，這個獎至少三個代表性，一為國家級獎項，給每個得獎者更大力量，具備更大的意義往前衝、二為你們是未來所有年輕人模範，也是他們學習的榜樣，對社會產生正面的效應、三為形成一個號召，整個年輕人會有榜樣，大家共同學習，為社會所引起的正面向上力量。

賴清德說，共同為這塊土地而努力、為不易獲得自由民主制度而努力，在這些情形下，才有機會繼續創作發揮，展現才華與愛心服務更多人。

陳其邁表示，照顧青年與支持青創一直都是高雄市非常重要的施政目標，十大傑出青年的選拔持續為社會注入正向的能量。