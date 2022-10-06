民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營5位綠委今天《空汙再現！下架跳票市長！》記者會，拿出髒空氣示意瓶諷刺盧秀燕。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營5位綠委今天《空汙再現！下架跳票市長！》記者會，拿出髒空氣示意瓶諷刺盧秀燕。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌團隊5位立委張廖萬堅、莊競程、林靜儀、黃國書及何欣純6日召開《空汙再現！下架跳票市長！》記者會，5位立委更拿出髒空氣示意瓶諷刺盧秀燕，更痛批4年前盧的競選口號「市長換人空氣換新」是欺騙台中市民的芭樂票。台中市政府則回應，PM2.5平均濃度跟空品不良日等指標都是歷年最佳，空氣換新是不爭的事實。

張廖萬堅表示，盧市長選前開支票，跳票通通推給中央，包括空汙、捷運藍線、山海環線延宕等問題，地方都能有更積極的態度處理，但盧秀燕有功獨攬、有過推中央，讓人無法接受。莊競程則說，移動污染源是台中空汙最大的成因，盧市長曾提電動公車數量要增加到200輛，4年過去了連一半都不到，面對空汙最重要的是務實的態度並與中央充分聯繫配合，2022台中人要戳破盧秀燕的大騙局。

林靜儀則表示，林佳龍時代提出了很多解決台中空污的方法，但盧秀燕2018年時卻把空汙議題當作輕易操弄的政治事件，4年來空氣品質沒有改善，台中市民不願再被騙4年。黃國書則指出，台中空品維護區的劃設跟執行，在六都吊車尾，盧市長只是不斷對抗中央獲取政治利益。何欣純也呼籲市民認真檢視，用選票下架最大的詐騙頭子盧秀燕。

環保局指出，長期而言，對比前市長任內歷年1月至10月4日同期PM2.5平均濃度20.9微克，盧市長任內歷年1月至10月5日同期PM2.5平均濃度則下降至15.9微克，改善5微克，改善率達24％，說明空氣換新是不爭的事實。

市府強調，盧市長上任後，以「先公後私、先大後小」兩大原則，緊盯各局處研擬落實執行「藍天白雲行動計畫」，除了加強管制中火外，也全方面推動改善措施，更透過智慧科技執法針對各方面進行汙染監控，成效績優。

環保局表示，客觀數據顯示台中市的空氣品質已逐年改善中，也就是說，空氣真的換新了，呼籲候選人，別為了選舉而抹煞市府及各界共同努力的成果。