台灣民意基金會9月20日公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，四大公投議題加上五個令人瞠目結舌的表現，一言以蔽之，這「九大表現」一次又一次澆熄選民對蔡總統熱情的支持或擁戴；其中年輕選民也疏離了。

游盈隆今(8日)在臉書貼文表示，從台灣民意基金會9月民調發現，總統蔡英文正瀕臨新執政困境的臨界點，近3個月年輕選民支持顯著減少，無疑是重要原因之一。

游盈隆接著指出，總統蔡英文2020年5月第二任期，那時她聲望如日中天，71.2%公民贊同她處理國家大事的方式。那時她的聲望就開始走下坡，但仍維持一段長時間高原期狀態，到最近的43.8%，已經逼近3年來的最低點。不到2年半，她的民意支持度總計流失38.5%，不可說不多。

游盈隆點出，2020年8月9日，美國衛生部長阿札爾率團訪台後不久，8月28日蔡總統在總統府召開記者會，宣布台灣將在隔年1月1日開放美國含萊克多巴胺豬肉進口。如果說這個時間點就是蔡總統與多數年輕選民站在對立面的開始，應是接近事實的。

游盈隆表示，比較弔詭的是，當時多數選民反對萊豬進口，包括大量民進黨傳統支持者也反對，其實，這是因為民進黨自己長期反對萊豬進口所造成。民進黨政府政策說變就變，讓大量來不及反應的選民錯愕、震驚、不滿。但蔡總統的姿態一直很高，多次暗示民進黨支持群眾須跟上時代，不能停留在傳統思維。意思是「不是政府有問題，是人民有問題」。

其實2021年四大公投，包括美國萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁、以及核四商轉，蔡政府都明顯站在社會主流民意的對立面，也站在多數年輕選民的對立面。除了去年四大公投議題外，蔡總統漸漸和多數年輕選民站在對立面，有跡可尋，至少有以下五點：

一、2020年9月20日及2022年5月25日兩度派外交部長吳釗燮對美國社會發表「台灣暫不尋求與美國建立全面性外交關係」，「為避戰，台灣不尋求正式獨立」，引爆社會爭議，「天然獨世代」為之茫然；

二、今年七、八兩月兩度公開力挺「林智堅清白」，尤其是8月10日下令黨公職力挺的談話，正好在台大前一天已經公開認定「林智堅碩士論文抄襲，撤銷學位」之後，社會輿情大譁；蔡總統道德尺度竟寬鬆到這種程度？

三、「沒收初選，扼殺黨內民主」，集大權於一身，引起黨內同志反彈，爭議四起，公然反民主的作為，令黨內外寒心；

四、NCC力推「數位中介服務法草案」，被社會解讀為「蔡政府欲干預人民言論自由」，直接採到人民紅線，尤其是年輕高教育網路族群；

五、中共8月環台軍演，大軍壓境，政府低調軟弱應對，辣台妹消失無蹤，蔡政府有無能力保衛台灣的疑慮漸起。

游盈隆強調，四大公投議題加上五個令人瞠目結舌的表現，一言以蔽之，這「九大表現」一次又一次澆熄選民對蔡總統熱情的支持或擁戴。還有她上任以來對年輕人的承諾究竟兌現了多少？也是一個大問題；冰凍三尺，非一日之寒。他更不禁感嘆，年輕選民的心，蔡總統懂嗎？令人好奇的是，拒離年底地方大選只剩1個多月，曾跟著蔡英文打過大小選戰的年輕選民已經疏離，這次動向為何？肯定是她後天國慶演說時心中的想念。