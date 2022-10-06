由於美股連二天反彈後，昨（5）日拉回，美股四大指數只有費半指數收漲0.94％，其餘小跌0.14％～0.25％之間，但台積電ADR給力，收盤大漲2.29％，帶動台積電維持上漲格局，台股加權指數也呈現小漲榮面，惟市場整體追價意不足，估計今天成交值恐僅有1,700多億元。

美國費半指數昨天逆勢拉漲，在美交易的半導體ADR也多數有不錯表現，除了台積電ADR漲2.29％之外，聯電及日月光投控也各漲0.66％及0.55％，因而帶動上市半導體股今天表現不俗，上漲約0.5％左右，成交值比重也在三成以上。

今天台股整體量能不足，市場追價意願薄弱，到午盤11點半時，成交值只有1,100多億元，市場推估今天成交值恐再度下探1,700多億元，為今年來少見的低量能。

投資專家認為，台股無量就無價，沒有量能台股沒有攻擊力道，市場正靜待美國周五公布就業數據以及下周的通膨數字公布，美股依然是主導台股後市的重要關鍵。以美股來說，昨天三大指數雖收黑，但四大指數日K棒都是收紅棒，日K棒呈現連三日紅棒，顯示美股仍有機會續反彈。