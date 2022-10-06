時序進入美台企業第三季財報公佈期，金融市場情緒將隨著產業龍頭股數據好壞而有所波動，富蘭克林華美投信台股團隊認為，台灣景氣基本面仍相對健全，選舉前再加上國安基金入場，台股指數於第四季可望區間整理，以個股表現為主。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，2022年第四季美國有機會再升息，美台企業又進入超級財報周，難免市場持續震盪整理。但除非市場出現非理性恐慌賣盤殺出，否則台灣加權股票指數不容易跌到十年線11,000左右；但萬一觸及台股「萬一」10年線，絕對是大波段的進場點而非出場點。

周書玄指出，回顧30年的台股大盤走勢，台灣加權股票指數在面臨空頭市場會回測10年線，然而每次回測都伴隨景氣步入衰退，不過目前看來央行僅下修今年和明年經濟成長率分別至3.51%和2.90%，儘管成長動能趨緩，但尚未到經濟衰退地步。

晶圓龍頭大廠台積電，下周13日將法說會，其公告財報狀況和展望將左右著大盤，先前9月底NVIDIA宣布推出最新GeForce RTX 40系列的GPU將由三星轉單至台積電4奈米製程，也表示全新旗艦級產品RTX 40系列為最快速的遊戲GPU；加上市場普遍看好台積電的先進製程需求持續受惠於HPC新產品對運算效能要求提升，台積電在先進製程上仍保持絕對的優勢，成為台股支柱。

現階段投資人面對市場波動，往往難以克服人性的弱點追高殺低，殺進殺出未必會賺錢，因此，周書玄建議不妨利用2千元兩檔基金定期定額「倍金術」投資法紀律性扣款，抵禦市場波動，且持續分批投資台股、科技或生技等基金，中長期累積後，才有機會在股市反彈時掌握獲利機會。