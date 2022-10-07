富采(3714)因終端市場需求疲弱，營收動能向下，9月、第三季營收表現低於預期，營收創下單月、單季掛牌新低，且富采已調降資本支出。考量股價已持續反應相關利空，法人投資建議維持區間操作，目標價給予53元。雖然外資已連6日買超4306張，甩開低檔游走態勢，但內資卻調節轉賣超，富采周五股價於5日線震盪下跌，盤中暫跌1%以上。

富采公布9月營收20.85億元，月減8.66%、年減39.65%，營收表現低於預期，與原先預估差異為-14.82%。今年第三季方面，雖大陸防疫封控情況緩解，但高通膨因素導致終端消費性產品需求減弱，供應鏈開始去化庫存，影響相關LED應用出貨表現。富采第三季營收66.84億元，季減14.09%、年減35.28%；營收表現低於公司原先展望(高個位數衰退)。富采前9月營收230.11億元，年減13.40%。

2022年方面，公司長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動，而Mini LED應用除了美系客戶的平板電腦、筆電外，將持續開發高階電視、車用顯示器、VR可穿戴裝置等應用。但是受到大陸COVID-19防疫封控且消費性終端需求疲弱影響，法人預估，2022年營收301.02億元，年減17.36%。獲利能力方面，因產品組合相對較佳，預估毛利率小幅拉升至21.91%，營業利益年減57.74%。因業外淨收入表現穩定、稅率下滑，預估稅後純益15.19億元，年減30.26%，EPS達2.01元。