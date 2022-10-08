全球首富、特斯拉執行長馬斯克接受《金融時報》訪問時表示，提議把台灣變成中國的一個特別行政區防止衝突；民進黨台北市長參選人陳時中今表示，馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法，不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論。網友笑稱，「這麼好回答的問題，結果陳時中卻回答成這樣！」
無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，一個外國人在那邊說三道四，何必要理他？台灣有自己的主權，他講他的，我們不需要理會。
國民黨台北市長參選人蔣萬安則回應，中華民國是主權獨立的國家，「我們要捍衛中華民國、保衛台灣，我愛中華民國、我愛台灣」。
PTT批評陳時中，「這麼好回答的問題，結果陳時中卻回答成這樣！」「抵抗陳時中，保衛大台北啊」、「陳時中就墊底吧」！
陳時中上午被問到馬斯克的說法時是表示，馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法，不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論。不過下午他也隨即受訪補充，表達「我們要嚴正抗議」的態度。
文章來源：PTT
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