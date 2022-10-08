全球首富、特斯拉執行長馬斯克接受《金融時報》訪問時表示，提議把台灣變成中國的一個特別行政區防止衝突；民進黨台北市長參選人陳時中今表示，馬斯克是一個成功的企業家，有他一定的想法，不過，對於兩岸錯綜複雜的關係，可能還需要進一步做討論。

此外，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評「抗中保台」是民進黨老梗，陳時中只會念咒語，侮辱台灣人智慧；陳時中表示，他只是把台灣人的心聲清楚表達，這絕不是咒語，這是台灣人的心聲，為了保衛台灣，每個人都要這樣做，而且要有這樣堅定的信念。

陳時中今出席2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理 淨零台北》對話前受訪，被問到日前回應環南市場自治會長林勝東日前回應是否接受陳時中道歉風波表示，林勝東只是還原真正的情況，選舉中常常有些候選人或其他的人喜歡把話做時間的錯置，造成大家的誤解。

至於他之前被媒體詢問，回應林「我把你揍一頓」等語說出「有痛可以跟我說」，被網紅「館長」陳之漢說，這樣像是被侵犯？陳時中解釋，「有什麼樣不舒服的感覺我都覺得很抱歉」。