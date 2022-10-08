高雄市長陳其邁8日出席成立旗津後援會活動時被問及，特斯拉創辦人馬斯克近日表示把「台灣變成中國大陸一個特別行政區」，可以避免台海發生衝突。陳其邁表示看看香港的先例，也建議馬斯克本人將企業變成大陸的一部分實驗看看，就知道方法為何在台灣無法奏效。

金融時報（Financial Times）報導，馬斯克直言，台海衝突是不可避免的，而且他不會是唯一受牽連的人，世界將付出沈重的代價。馬斯克估計，在這種情況下，全球經濟將遭受損失將高達30％。馬斯克建議，把台灣設為一個可行的特別行政區，但可能不是所有人都能接受。

陳其邁表示，香港就是一個非常慘痛且回不去的經驗，台灣作為一個民主自由的國家，也是一個孕育企業能夠創新、成長的因素。

陳其邁建議，馬斯克其實可以試試看，把自己的企業變成大陸國家的一部分，實驗看看就知道有沒有效，馬斯克也能更清楚為什麼他的建議在台灣會行不通。