九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，「首都」更是兵家必爭之地，而《美麗島電子報》也公布了最新的台北市長民調，其中有一個項目為「誰當選市長，不會態度傲慢又濫權，和官腔、官調、官僚作風」，有29.7％的民眾認為蔣萬安不會這樣做、也有26％的民眾認為黃珊珊不會，沒想到陳時中卻僅有25.3％的民眾認為他不會，是三人之中最低的，引發討論。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》中公佈了《美麗島電子報》做的台北市長最新民調，其中對於台北市長選舉民調「支持度」中可以看到，蔣萬安的支持度為29.6％、黃珊珊為28.1％、陳時中為27.8％；而台北市民對三位市長候選人的「好感度」則為，蔣萬安是46.6％、黃珊珊48.8％、陳時中33.5％。

該份民調更做出了「誰當選市長，不會態度傲慢又濫權，和官腔官調官僚作風」，有29.7％的民眾認為蔣萬安不會、有26.0％的民眾認為黃珊珊也不會、陳時中則只有25.3％的民眾認為不會，是三人之中最低的，至於其他「誰當選市長，施政能透明有效率，堅持行政中立不雙標」，蔣萬安獲得了24.8％的民眾支持、黃珊珊29.2％、陳時中25.8％；「誰當選市長，能拋開意識形態和對抗，不會牽扯派系和財團」，蔣萬安則有22.3％的民眾支持、黃珊珊31.3％、陳時中23.1％。