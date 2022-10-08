親民黨主席宋楚瑜8日上午到基隆為親民黨籍的議員參選人楊秀玉及郭美秀站台，被問到是否支持台北市長參選人黃珊珊時，宋楚瑜僅表示：「支持老百姓。」至於是否會為黃珊珊站台，宋並未鬆口。

宋楚瑜8日上午分別至基隆七堵區及中山區為市議員參選人楊秀玉及郭美秀站台，並為兩位參選人披彩帶、授旗。他在致詞時表示，今年的九合一選舉都在吵博士、碩士論文抄襲的事情，他認為，有碩士或博士學位就表示會做事、能解決人民問題嗎？他希望民眾能夠支持會做事、肯解決問題的人。

宋楚瑜也在致詞中提到他擔任省政府主席及省長任內的政績，並表示基隆港是台灣重要的國際港口，他認為，應該把郵輪找回基隆，並且規畫一系列的旅遊導覽，才能帶動基隆的消費及產業發展。他也希望到場的國民黨基隆市長參選人謝國樑能夠把郵輪找回來。

宋楚瑜站台結束後，媒體詢問他是否支持以無黨籍身分參選台北市長的黃珊珊、什麼時候會為黃站台？宋楚瑜僅回答：「我支持老百姓。」便快速離去。