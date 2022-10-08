民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城昨要求新北市長侯友宜別龜縮，應盡速接受民間媒體邀請，出面辯論。但新北市議員葉元之今曝，林佳龍曾蓄意迴避兩人上同一個通告，連他都不敢面對，可證明林佳龍才是不折不扣的孬種、草包。

葉元之表示，林佳龍講的自己好像很厲害的樣子，但他要爆一個料，就是前陣子有製作單位邀請林佳龍上節目，該節目型態，是會找一個市長參選人，同時找國民黨、民進黨、無黨各一個市議員，向市長參選人提問，看看市長參選人是否有準備好，而陳時中、黃珊珊及很多市長參選人都上過，都是用這種方式，沒有人害怕或是有意見。

葉元之說，唯獨只有林佳龍那集，製作單位本來找自己去，後來林佳龍知道後，居然向製作單位說「因為葉元之常常針對他，所以如果有葉元之，那他就要拒絕上節目」，最後搞到林佳龍那集沒任何國民黨議員，變兩個民進黨議員，跟其他人都不一樣。

葉元之痛批，這證明林佳龍才是一個不折不扣的孬種、草包，連他都不敢面對，而這也是林佳龍的嘴臉，表面上一直叫囂，好像侯友宜不辯論就很不負責，「但實際上，他自己也不敢接受我的提問，所以我是最讓林佳龍害怕的議員」。

葉元之質疑，林佳龍是要選市長的人，市長接受不同黨的議員提問不是很正常的事嗎？怎麼連這種膽量都沒有？這也證明林佳龍根本沒做好準備做市長。

葉元之提到，2019年韓國瑜接受一個電視台專訪，該節目找個每天罵韓國瑜的李正皓來提問，韓國瑜也是勇敢面對，就沒有像林佳龍這麼孬種，還要求換人。

葉元之指出，林佳龍遠遠不如他同黨的陳時中、陳其邁、鄭文燦等人，因為這些人都有和他同台過，這也說明為何林佳龍現在混的比那些人差這麼多，「因為格局低到不行」。

葉元之呼籲，林佳龍不要再叫囂要辯論了，「最沒有膽量、最沒民主風範的，就是你啊！」因此林佳龍再喊要辯論，只是讓自己更糗而已，「你連游泳池都不敢下水了，還好意思每天嗆說要泳渡太平洋？說穿了就是一個只會打嘴砲的草包」。